الدفاع المدني: 39 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13):

أعشاب (عدد1)،

(م.البقاع)(عدد1)

ونفايات: نقطة المصنع الحدودية.

منازل(عدد5): الجناح- الشويفات- ابي سمرا- قصقص- بشتفين .

سيارات (عدد1): جديدة مرجعيون .

كهرباء (عدد3): غرفة للكهرباء في الاوزاعي- مولد كهرباء في القليعات- عمود في ذوق مصبح.

مختلف (عدد1): داخل خيمة في الفاعور .

مؤسسات (عدد2) : داخل محل في البترون – داخل صالون للتزيين النسائي في دير زنون.

– نقل وإسعاف (عدد22):

حوادث (عدد21): الملا- قريطم- الدكوانه- عائشة بكار- صور (2) – بيروت – الشياح (2) – علي النهري – جبيل(4)- الاشرفيه – الحدث- كركاس – زكريت -الجاموس – طريق الجديدة -الحمرا.

حوادث سير (عدد1): طريق عام رياق ونقل جرحى إلى المستشفى.

-خدمات عامة (عدد 4): ذوق مصبح – العقيبه – الفنار – الاشرفيه .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.