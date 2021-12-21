الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 39 مهمة خلال 24 ساعة

21 - ديسمبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد12) :

o منازل(عدد6) : شحيم – العباسية – القصيبة – صور – برج حمود وسحب جثة – مجدليا .

o سيارات (عدد4) : حارة حريك – مشحلان – زغرتا – عميق .

o كهرباء (عدد1) : غرفة كهرباء في الفنار .

o مؤسسات (عدد1) : كشك داخل مدينة ملاهي في زحلة .

– نقل وإسعاف (عدد20) :
o حوادث (عدد 16): العزونية – كفرشيما – المصيطبة – كركول الدروز – راس النبع – الاوزاعي – الجناح – رياق – عينطورة/كسروان – مزرعة يشوع – ضبية – بلاط – نهر ابراهيم – تلة الخياط – الحمراء – الشويفات .

o حوادث سير (عدد4) : بلونة واسعاف جريح ميدانيا – خلدة ونقل جريح الى المستشفى – كفردبش/بعلبك ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى – جعيتا ونقل جريح الى المستشفى .

– إغاثة وإنقاذ (عدد6) : انقاذ مواطنين و تسهيل حركة المرور وفتح طرقات غمرتها الثلوج : ترشيش – ميروبا – ضهرالبيدر- بوارج – حزرتا – الزعرور.

– حماية مدنية (عدد1) : نشاط ميلادي في البترون .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    إبن الرابعة عشرة مستشارا معاونا لوزير الثقافة
    القوات: حزب الله يضرب صدقية الدولة أكثر مما هي مضروبة
    محافظ بيروت يلتقي وفدا من الـ UNDP.. على ماذا تم الاتفاق؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة