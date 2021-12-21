الدفاع المدني: 39 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد12) :

o منازل(عدد6) : شحيم – العباسية – القصيبة – صور – برج حمود وسحب جثة – مجدليا .

o سيارات (عدد4) : حارة حريك – مشحلان – زغرتا – عميق .

o كهرباء (عدد1) : غرفة كهرباء في الفنار .

o مؤسسات (عدد1) : كشك داخل مدينة ملاهي في زحلة .

– نقل وإسعاف (عدد20) :

o حوادث (عدد 16): العزونية – كفرشيما – المصيطبة – كركول الدروز – راس النبع – الاوزاعي – الجناح – رياق – عينطورة/كسروان – مزرعة يشوع – ضبية – بلاط – نهر ابراهيم – تلة الخياط – الحمراء – الشويفات .

o حوادث سير (عدد4) : بلونة واسعاف جريح ميدانيا – خلدة ونقل جريح الى المستشفى – كفردبش/بعلبك ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى – جعيتا ونقل جريح الى المستشفى .

– إغاثة وإنقاذ (عدد6) : انقاذ مواطنين و تسهيل حركة المرور وفتح طرقات غمرتها الثلوج : ترشيش – ميروبا – ضهرالبيدر- بوارج – حزرتا – الزعرور.

– حماية مدنية (عدد1) : نشاط ميلادي في البترون .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.