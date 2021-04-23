الدفاع المدني: 42 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد25):

* أعشاب (عدد12) : قرطبا – الهري – العقيبة – سد البوشرية – راشيا الفخار- صيدا – الليلكي- ببنين – المرج.

وأشجار: المرادية – سرجبال- بعلبك.

* منازل(عدد1) : النويري/بيروت.

* سيارات(عدد7) : درعون – بصاليم – جعيتا – أنصار – نقطة المصنع الحدودية – سيارة رباعية الدفع في حبوش – 3 سيارات قديمة في بعلبك.

* مؤسسات (عدد1) : داخل فرن للمناقيش في قلحات.

* كهرباء (عدد2) : اسلاك في حاصبيا – عمود في طريق الجديدة .

* نفايات (عدد2) : وإطارات في الجديدة.

وأعشاب في : النبطية.

– نقل وإسعاف (عدد14):

حوادث (عدد10) : الشيّاح – حارة حريك – الحدت – قصقص – جبيل – الغبيري – الكولا – برج أبي حيدر – الروشة – أنطلياس.

حوادث سير (عدد4) : نهر ابراهيم ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريحة إلى المستشفى – مكسة وإنقاذ جريح من داخل السيارة.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : انقاذ هرة اثر سقوطها من الطبقة الثامنة في الجناح.

– خدمات عامة (عدد2) : الفنار – تل زعتر.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 42 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.