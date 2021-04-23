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الدفاع المدني: 42 مهمة خلال 24 ساعة

23 - أبريل - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد25):
* أعشاب (عدد12) : قرطبا – الهري – العقيبة – سد البوشرية – راشيا الفخار- صيدا – الليلكي- ببنين – المرج.
وأشجار: المرادية – سرجبال- بعلبك.

* منازل(عدد1) : النويري/بيروت.
* سيارات(عدد7) : درعون – بصاليم – جعيتا – أنصار – نقطة المصنع الحدودية – سيارة رباعية الدفع في حبوش – 3 سيارات قديمة في بعلبك.
* مؤسسات (عدد1) : داخل فرن للمناقيش في قلحات.
* كهرباء (عدد2) : اسلاك في حاصبيا – عمود في طريق الجديدة .
* نفايات (عدد2) : وإطارات في الجديدة.
وأعشاب في : النبطية.

– نقل وإسعاف (عدد14):
حوادث (عدد10) : الشيّاح – حارة حريك – الحدت – قصقص – جبيل – الغبيري – الكولا – برج أبي حيدر – الروشة – أنطلياس.
حوادث سير (عدد4) : نهر ابراهيم ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريحة إلى المستشفى – مكسة وإنقاذ جريح من داخل السيارة.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : انقاذ هرة اثر سقوطها من الطبقة الثامنة في الجناح.

– خدمات عامة (عدد2) : الفنار – تل زعتر.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 42 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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