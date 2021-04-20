الدفاع المدني: 43 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد17):
* أعشاب (عدد8) : قرطبا – مستيتا – المدفون – برج البراجنة.
وأشجار: عين زحلتا ، عين داره ، دير القمر.
وإطارات في فغال.
* منازل(عدد2) : بر الياس – كفررمان.
* سيارات(عدد3) : تمنين التحتا – وادي تركمان – دراجة نارية في برج البراجنة.
* مؤسسات(عدد2) : داخل مستودع في وادي النحلة وأخر في عنقون.
* كهرباء(عدد1) : أسلاك كهربائية ولوحة فواصم في الشياح.
* نفايات (عدد1) : زبدين.
– نقل وإسعاف (عدد23):
حوادث (عدد18) : المدينة الرياضية – جبيل(2) – الصفرا – الغبيري – قرب قصر العدل(بيروت) – حارة حريك – الزيدانية – مجدل عنجر- المنصورية – كفردبيان – الحمرا – زقاف البلاط – أوتوستراد السيد هادي – الصالومي – عين الرمانة – الرويس – بئر العبد.
حوادث سير (عدد4) : الدورة ونقل قتيل الى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد المطار ونقل جريحين الى المستشفى – طريق عام البص/صور ونقل جريحين الى المستشفى.
مهمات بواسطة الMotoAmbulance (عدد1) : جبيل ونقل جريح الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ(عدد2) : نقل3 مواطن سقط من الطبقة الثالثة من شرفة منزل في برج حمود – فتح باب منزل في الفنار.
– خدمات عامة (عدد1) : جب جنين.
مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 43 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.