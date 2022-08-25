الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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الدفاع المدني: 45 مهمة خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
طواقم الدفاع المدني

طواقم الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت كالآتي:

– إخماد حرائق (عدد39) :
o أعشاب (عدد35):
(م.جبل لبنان) (عدد15) : خلدة(*2) – الناعمة – سوق الغرب – نهر إبراهيم – الكفاءات – صوفر – عوكر – كفرشيما – حمانا – غبالة – حياطة – جسر القاضي – عين سعادة – ذوق مكايل .
(م.الشـــــــــــمال) (عدد5) : الهري(*2) – الضنيّة – زغرتا(*2) .
(م.عكار)(عدد5): شدرا – ببنين – مشحى – عكار – السويسة .
(م.لبنان الجنوبي) (عدد7) : كفرفالوس – صيدا(*2) – مروحين – صور – الغازيّة – كفرجرّة .
(م.النبطية) (عدد1) : حاروف .
(م.البقاع) (عدد2) : جديتا – زحلة .

o منازل(عدد2) : صيدا – الحمرا .
o كهرباء (عدد1) : مولّد في ميرنا الشالوحي .
o نفايات (عدد1) : بصاليم .

– نقل وإسعاف (عدد5) :
o حوادث (عدد4): برج الشمالي – غبالة – الشويفات – كفرشيما .
o حوادث سير (عدد1) : ميروبا ونقل جريح إلى مستشفى السان جون في جونية .

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : انقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ القاسمية .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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