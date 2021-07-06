الدفاع المدني: 55 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد44) :

* أحراج (عدد2) :

(م.جبل لبنان)(عدد1): داريا/الشوف.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : مزيارة.

* أعشاب (عدد26):

(م.جبل لبنان) (عدد8): بحمدون – كيفون – السبتية – ضهور الرميلة – الحدت – كرم الزيتون/الأشرفية – غبالة – اوتوستراد السيد هادي نصرالله.

(م. لبنان الشمالي) (عدد5) : الميناء/طرابلس – مجدليا – بشري.

وأشجار في : كفرحزير.

وإطارات في سقي التبانة.

(م.عكار) (عدد1) : دنكه.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد5) : عنقون – الناقورة – عدلون – المية ومية – أبو الأسود.

(م. النبطية) (عدد2) : المروانية – النبطية.

(م.البقاع) (عدد4): قب الياس – بوارج – حارة مارمخايل/زحلة – كساره.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد1): واشجار في دير الاحمر.

* منازل (عدد2) : دده – العمروسية.

* سيارات (عدد4) : الكسليك – الصفير – العبودية – دراجة نارية في برج البراجنة.

* كهرباء (عدد2): أسلاك كهربائية واشجار في ذوق مكايل – مولد في سيدة المغارة.

* مؤسسات (عدد3) : داخل مستودع في القلمون وانتشال جثة – داخل شركة في ضبية – مزرعة في بشري.

* نفايات (عدد2) : داخل حجرة مصعد في زوق مصبح.

وأعشاب في : تلة مار الياس/صيدا.

* مختلف (عدد3) : حصيد في : المرج، رياق – قمح في الكرك.

– نقل وإسعاف (عدد11) :

* حوادث (عدد10): الجديدة – عشقوت – قريطم – السلطان ابراهيم/ مدخل بيروت الجنوبي – جبيل – حالات – الحمرا – زقاق البلاط – بعلبك – طريق الجديدة.

* حوادث سير (عدد1): طريق عام حراجل ونقل جريحين إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 55 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.