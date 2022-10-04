الدفاع المدني: 56 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، 56 مهمة انقاذ واسعاف توزعت على الشكل الآتي:

– سلامة عامة: 1

– خدمات عامة: 6

– اسعاف 14 مهمة: حالات طارئة: 2، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 4، نقل جثث: 4

– انقاذ : 1

– اخماد حرائق 34 مهمة: احراج:1، اعشاب: 27، سيارات: 1، نفايات:2، مؤسسات:2، اطارات:1.

ويشهد لبنان في الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر اندلاع وتمدد حرائق الغابات بحسب مختبر الحرائق التابع لجامعة البلمند والمجلس الوطني للبحوث العلمية.

وتعتبر المناطق الحرجية في عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناني وكذلك البقاع الغربي الأكثر عرضة لخطر الحرائق خلال اليومين المقبلين.