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الدفاع المدني: 58 مهمة خلال 24 ساعة

9 - مارس - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد28):
o أعشاب (عدد6): غريفة – الفنار – المطلة – طرابلس(2). ونفايات في سينيق.
o منازل (عدد4): وادي الجاموس – رحبة – المرج – منزل مهجور في النقاش.
o سيارات (عدد2): البدوي/الأشرفية – راس مسقا.
o مؤسسات(عدد1): داخل متجر للألبسة في اللبوة.
o كهرباء (عدد1): مولدان و3 خزانات مازوت في الميناء طرابلس.
o إطارات (عدد12): بيت شباب – البترون – المصنع – عين سعادة – العباسية – صور(2) – الدورة – الزلقا – وسط بيروت – قرنة شهوان – سد البوشرية.
o مختلف (عدد2): خيمة للنازحين السوريين في بر الياس – داخل غرفة زراعية في بشمزين.

– نقل وإسعاف (عدد28):
حوادث (عدد26) : فيطرون – عين الرمانة – النويري – صور – القليعات – شحيم – عائشة بكار – برج حمود – الجناح – طريق المطار – جعيتا – أبلح – راس بيروت – المنصورية – طريق جديدة – غبالة – الغبيري – العدرا – ذوق مصبح(2) – وطى المصيطبة – تلة الخياط – النبعة – جونية – المصنع – شكا.
حوادث سير (عدد1): مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance: مستيتا ونقل جريح الى المستشفى.
نقل جثث (عدد1) : من صور الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2): إخلاء مبنى سكني جراء إنهيار 3 شرفات في صور – فتح باب منزل في سن الفيل.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 58 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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