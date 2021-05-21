الدفاع المدني: 59 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال 24 ساعة الأخيرة، بمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق شبّت في مساحة شاسعة من الأعشاب عند نقطة رأس الناقورة الحدودية وفي عانا (البقاع الغربي).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد42):

* أحراج (عدد3) :

(م.جبل لبنان) (عدد3): شحيم – وادي أغميد – بيت مسك.

* أعشاب (عدد33):

(م.جبل لبنان) (عدد2): عاليه – بتاتر.

(م.عكار) (عدد3): التليل – قبعيت.

وأشجار في : الهيشة.

(م.لبنان الشمالي) (عدد5): اهدن – كفرعبيدا – وادي هاب – دير نبوح.

وأشجار في : شبطين.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد5): دير قانون راس العين – صور – الغازية – درب السيم – برج الشمالي.

(م. النبطية) (عدد6): الفرديس – بنت جبيل – دير الزهراني.

وأشجار في : قبريخا – بنت جبيل – حاصبيا.

(م. البقاع) (عدد9): ضهور زحلة – الكرك/زحلة – مجدل عنجر – حوش الامراء/زحلة – الفرزل – قب الياس (*2).

وأشجار في : تعنايل.

ودوالي عنب في الكرك.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : وأشجار في : بريتال.

* منازل (عدد1) : رميش.

* سيارات (عدد1) : بسكنتا.

* مؤسسات (عدد2) : داخون مسمكة في العقيبة – سقف مطعم في مستيتا.

* كهرباء (عدد1) : مولد في الشويفات.

* مختلف (عدد1) : حقل من القمح في رياق.

– نقل وإسعاف (عدد16) :

* حوادث (عدد12): مجدل عنجر – الفرزل – الليلكي – المطار – جوار البواشق/عشقوت – جعيتا – بعبدا – عينطورة – الدكوانة – الكولا – شحيم – راس بيروت.

* حوادث سير (عدد4) : الاوتوستراد العربي في مجدل عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – اوتوستراد حلبا وإنقاذ مصاب من داخل فان لنقل الركاب – برج حمود ونقل جريح إلى المستشفى – الفرزل ونقل جريحين إلى المستشفى.

-إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ مواطن إثر سقوطه على صخور شاطئ عين المريسة ونقله إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية :59 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.