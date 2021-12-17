الدفاع المدني: 60 مهمة خلال 48 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي‎:‎

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‎”‎تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، ‏وتوزَّعت على الشكل التالي‎:‎

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‎- ‎إخماد حرائق (عدد34)‏‎ : ‎

‎* ‎أعشاب (عدد18)‏‎: ‎

‎(‎م.جبل لبنان) (عدد 5): عين داره – عاليه – نابيه – معاد – جدايل‎ . ‎

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‎(‎م. لبنان الشمالي) (عدد3 ) : الميناء – مزيارة – العيرونية /طرابلس‎. ‎

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‎(‎م.عكار)(عدد3) : الكويخات – ببنين – الريحانية‎ . ‎

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‎(‎م.البقاع)(عدد1) : ابلح‏‎ . ‎

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‎(‎م.النبطية)(عدد3) : عيترون – حولا – تبنين‎. ‎

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‎(‎م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : شحور – صور – جزين‎ . ‎

‎* ‎منازل(عدد5) : البساتين/عاليه – غرفة عمال في عين سعادة – بر الياس – الربوة – تفاحتا‎ .‎

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‎* ‎سيارات (عدد5) : حوش الامراء – سن الفيل – اليسار – ابلح – البوار‎ . ‎

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‎* ‎كهرباء (عدد5) : اسلاك كهربائية في النبعة – غرفة كهرباء في حارة حريك – غرفة كهرباء في بيت الشعار – غرفة كهرباء في ‏انطلياس – مولد في بعبدات‎ . ‎

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‎* ‎مختلف (عدد1) :خيمة للنازحين في رياق‏‎ . ‎

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‎- ‎نقل وإسعاف (عدد25)‏‎ :‎

‎* ‎حوادث (عدد19): راس النبع – الصفرا – حراجل – مزرعة يشوع – النويري – فردان – جدايل – الفنار – البوار – كفرشيما – برج ‏حمود – صربا – عين الريحانة – عين السكة – الدكوانة – غبالة – الدورة – الحمراء – صور‎. ‎

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‎* ‎حوادث سير (عدد4) : فردان ونقل اصابة الى المستشفى – شارنيه /صور ونقل جريحين الى المستشفى – صور ونقل جريح الى ‏المستشفى – البص/ صور ونقل جريحة الى المستشفى‎ .‎

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‎* ‎نقل جثث (عدد2) : جثة من زحلة الى المستشفى – جثتين من كفربيدا الى المستشفى‎ .‎

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‎- ‎إغاثة وإنقاذ (عدد1) : تسهيل حركة المرور وفتح طرقات بسبب غزارة المتساقطات في الزراعة و المساكن/صور‎. ‎

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مجموع المهمات المنفذة خلال ال 48 ساعة الماضية 60 مهمة‎.‎

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تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة‎”.‎







