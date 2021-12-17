الدفاع المدني: 60 مهمة خلال 48 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
”تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
- إخماد حرائق (عدد34) :
* أعشاب (عدد18):
(م.جبل لبنان) (عدد 5): عين داره – عاليه – نابيه – معاد – جدايل .
(م. لبنان الشمالي) (عدد3 ) : الميناء – مزيارة – العيرونية /طرابلس.
(م.عكار)(عدد3) : الكويخات – ببنين – الريحانية .
(م.البقاع)(عدد1) : ابلح .
(م.النبطية)(عدد3) : عيترون – حولا – تبنين.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : شحور – صور – جزين .
* منازل(عدد5) : البساتين/عاليه – غرفة عمال في عين سعادة – بر الياس – الربوة – تفاحتا .
* سيارات (عدد5) : حوش الامراء – سن الفيل – اليسار – ابلح – البوار .
* كهرباء (عدد5) : اسلاك كهربائية في النبعة – غرفة كهرباء في حارة حريك – غرفة كهرباء في بيت الشعار – غرفة كهرباء في انطلياس – مولد في بعبدات .
* مختلف (عدد1) :خيمة للنازحين في رياق .
- نقل وإسعاف (عدد25) :
* حوادث (عدد19): راس النبع – الصفرا – حراجل – مزرعة يشوع – النويري – فردان – جدايل – الفنار – البوار – كفرشيما – برج حمود – صربا – عين الريحانة – عين السكة – الدكوانة – غبالة – الدورة – الحمراء – صور.
* حوادث سير (عدد4) : فردان ونقل اصابة الى المستشفى – شارنيه /صور ونقل جريحين الى المستشفى – صور ونقل جريح الى المستشفى – البص/ صور ونقل جريحة الى المستشفى .
* نقل جثث (عدد2) : جثة من زحلة الى المستشفى – جثتين من كفربيدا الى المستشفى .
- إغاثة وإنقاذ (عدد1) : تسهيل حركة المرور وفتح طرقات بسبب غزارة المتساقطات في الزراعة و المساكن/صور.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 48 ساعة الماضية 60 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.