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الدفاع المدني: 62 مهمة خلال 24 ساعة

28 - مايو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق(عدد50):

أحراج (عدد1) :
(م.لبنان الشمالي) (عدد1) : كفور العربي.

* أعشاب (عدد44):
(م.جبل لبنان) (عدد9): نهر الموت – حالات – حمانا – ميروبا – الكفاءات – عينطورة – ضهر المغارة – السعديات.
وأشجار في كفردبيان.

(م. لبنان الشمالي) (عدد7): عشاش – عرمان – عزقة – حردين – السفيرة.
ونفايات : البترون – شبطين.

(م. عكار) (عدد2): وأشجار : القبيات – مشتى حسن.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد9): كفرفالوس – طيردبا – معركة – الأنصارية – (طورا – شقرا) – حناويه – المية ومية – علما الشعب.
وأشجار في (إم التوت – شيحين).

(م. النبطية) (عدد4): حي البياض/النبطية – حاصبيا – ابل السقي.
وأشجار في كفرتبنيت.

(م. البقاع) (عدد10): المدينة الصناعية/زحلة – كسارة – ضهور زحلة(2) – عميق – سحمر – عين الغصين/زحلة – قب الياس – تعنايل.
وأشجار في عنجر.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد3): النبي شيت – قصرنبا – تمنين الفوقا.

* منازل (عدد3) : القبة – تعلبايا – المينا طرابلس.
* كهرباء (عدد1): لوحة فواصم وأسلاك كهربائية أسفل مبنى في مزبود.
* نفايات (عدد1) : حاوية نفايات في النعص.
– نقل وإسعاف (عدد12) :
* حوادث (عدد8): نهر الموت – برج البراجنة – الحدت – راس الدكوانة – الزلقا – طريق الجديدة – الجناح – المشرفية.
* حوادث سير (عدد3): قريطم ونقل جريحة الى المستشفى – شحيم ونقل جريح الى المستشفى – جونية ونقل جريح الى المستشفى
* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance(عدد1) : أوتوستراد الكوستا برافا ونقل 4 جرحى الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 62 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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