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الدفاع المدني: 66 مهمة خلال 24 ساعة

16 - يوليو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد45):
o أعشاب (عدد31):
(م.جبل لبنان) (عدد9): دير القمر – شملان – حي السلم – الدورة – دلهون – ذوق مكايل – الخاربه. واشجار في وادي المعنية. واطارات في الجديدة.
(م. لبنان الشمالي) (عدد1): تلة الست/طرابلس.
(م.عكار) (عدد2): ببنين – التليل.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد4): كفرملكي – مزرعة مشرف – صيدا. وأشجار في البابلية.
(م. النبطية) (عدد6): صير الغربية – مرج حاروف – تول – حبوش. وأشجار في: النبطية – ميس الجبل.
(م.البقاع) (عدد5): ضهور زحلة – جديتا – القرعون – رياق – زحلة.
(م. بعلبك الهرمل) (عدد4): شمسطار – الكيال – بوداي. وأشجار في برقا.

o منازل (عدد3): الخلوات فالوغا – بيت شاما – النبطية.
o سيارات (عدد1): مرفأ بيروت
o كهرباء (عدد3): مولد في عاليه – غرفة كهرباء في : عين الرمانة، شمسطار.
o مؤسسات (عدد1): داخون مطعم على اوتستراد السيد هادي نصرالله.
o نفايات (عدد2): البربارة (*2).
o إطارات (عدد2): اوتوستراد السيد هادي نصرالله – السمقانية.
o مختلف (عدد2): حصيد في : بر الياس، المدينة الصناعية/زحلة.

– نقل وإسعاف (عدد16):
o حوادث (عدد13): شحيم (*2) – تلة الخياط – ساحة أبو شاكر – المدينة الرياضية – الأونيسكو – جدايل – شارع مار الياس – جبيل – البربير – جسر الباشا – جاج – غزير.
o حوادث سير (عدد3): عينطورة ونقل جريح إلى المستشفى – اوتوستراد القبيات وإنقاذ اربعة جرحى من داخل شاحنة – المساكن الشعبية/صور ونقل جريح إلى المستشفى.

– إغاثة و إنقاذ (عدد2): نقل جرحى الى المستشفيات جراء التحركات الإحتجاجية في محلة الكولا /بيروت – فتح باب منزل في بصاليم.

– خدمات عامة (عدد3): الأشرفية – غوسطا – الفنار.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 66 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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