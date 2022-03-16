الدفاع المدني: 69 مهمة خلال الـ24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إغاثة وإنقاذ(عدد48):

تداعيات المنخفض الجوي القطبي (عدد48):

– جرف ثلوج وفتح طرقات مقفلة بسبب الجليد (عدد28):

(م.جبل لبنان) (عدد20): عين زحلتا – عنايا – لحفد- سقي رشميا – جاج – ترتج – كفردبيان – غبالة – الغينة – جورة الترمس – السمقانية – بقعاتا – عين وزين – قرطبا – حمانا – راس الحرف – القرية – بعلشميه – بحمدون – فقرا.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد4): جزين – ضهر العين – حمصية – بكاسين.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2): مزيارة – سير الضنية.

(م.عكار)(عدد1): عكار العتيقة.

(م.النبطية)(عدد1): شبعا .

-سحب آليات (سيارات/شاحنات/حافلات) وإنقاذ مواطنين محاصرين بداخلها (عدد20):

(م.جبل لبنان) (عدد13): لحفد – سقي رشميا – كفردبيان – عشقوت – فقرا – غوسطا – حراجل – رعشين – ريفون – حمانا – بحمدون – ترشيش – صوفر.

(م.البقاع) (عدد3): كفريا – صهور زحلة – بوارج .

(م. لبنان الشمالي) (عدد4) : بخعون – اهدن – بشري – دوما.

-إخماد حرائق (عدد10):

منازل (عدد3): الشويفات – السبتية – الصويري.

سيارات (عدد2): جرافة في ريفون – فرن الشباك.

مؤسسات (عدد2): متجر لبيع الطيور في بخعون – منشرة في حالات.

كهرباء (عدد2): غرفة كهرباء في برج حمود – مولد للطاقة في جويا.

مختلف (عدد1): غرفة عمال في رومية.

– نقل وإسعاف (عدد11) :

حوادث (عدد9): حي السلم – دوما – البوار – عرسال – الفياضية – العقيبة – الحدث – البسطا التحتا – بيت الشعار.

حوادث سير (عدد1) : تمنين التحتا ونقل جريح الى المستشفى .

نقل جثث (عدد1): من حلبا الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 69 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.