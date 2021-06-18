الدفاع المدني: 72 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد55) :

* أعشاب (عدد42):

(م.جبل لبنان) (عدد9): ذوق مكايل – الحدث – رومية – برجا – أنطلياس – وادي الزينة.

وأشجار في : الاجنحة الخمسة/الشويفات – مزرعة الشوف – كفردبيان.

(م. لبنان الشمالي) (عدد4): دوما – البترون – شكا (*2).

(م. عكار) (عدد1): برقايل.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد8): اللبونة – الحوش – عاراي – الغازية – صيدا – جل البحر – علمان – العباسية.

(م. النبطية) (عدد7): النبطية – تول – كفردجال – الخردلي – الشقيف.

وأشجار في: جديدة مرجعيون – كفرصير.

(م. البقاع) (عدد13): كسارة – المدينة الصناعية /زحلة – مجدل عنجر- الكرك – قب الياس – الفرزل(*2) – رياق(*2) – غزة – جديتا – تعلبايا – سحمر.

* منازل (عدد2) : سد البوشرية – راس المتن.

* سيارات (عدد1) : داخل حافلة لنقل الطلاب على طريق معاصر بيت الدين.

* كهرباء (عدد1): مولد داخل معمل لتصنيع الاخشاب في الدلب/بكفيا.

* مؤسسات (عدد2) : داخل ملحمة في الدورة – داخل محل في الشيخ محمد/عكار.

* نفايات (عدد5) : الفنار.

وأعشاب في : بصاليم – الشلفة/ابي سمراء – عين حالا – الدورة.

* مختلف (عدد2) : داخل بؤرة لتجميع الحديد في الروضة/البقاع – حصيد في المنصورة.

– نقل وإسعاف (عدد16) :

* حوادث (عدد11): الحدث – برج حمود – الملا – سد البوشرية – شاطئ صيدا – شاطئ جبيل – البسطة – ضبية – عوكر – بسابا – شاطئ جونية.

* حوادث سير (عدد3): سن الفيل (ميرنا الشالوحي) ونقل جريح الى المستشفى – درعون ونقل جريحة الى المستشفى – عزة (البقاع الغربي) وسحب قتيل من داخل السيارة.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance (عدد1): جبيل.

* نقل جثث (عدد1): من درب السيم إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1) : مجمع نهاد نوفل الرياضي/ذوق مكايل.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 72 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.