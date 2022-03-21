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الدفاع المدني: 73 مهمة خلال 24 ساعة

21 - مارس - 2022
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد28) :
o أعشاب (عدد1) : حرش بيروت.
o منازل(عدد10) : عاليه – الهرمل – رومية – برج البراجنة – قبريخا – كفرصير – برج حمود – الاشرفية – عبدللي/ البترون وسحب جثتي طفلين من داخل المنزل ونقلهما إلى المستشفى- صحراء الشويفات.
o سيارات (عدد4) : عاليه – شاحنة مركونة داخل معمل في الدوير- داخل حافلة لنقل الركاب في غدراس – شاحنة على الدورة.
o مؤسسات (عدد5) : داخل مطعم في انطلياس – داخون مطعم في انطلياس – داخل محل لبيع الملابس في زحلة- داخل سوبر ماركت في خربة سلم – محل في سن الفيل.
o كهرباء (عدد6) : علبة فواصم كهربائية في حارة حريك – محول في شارع مار الياس – عمود في بعلبك – محول على طريق المطار – محول في غدراس – عمود في شارع مار الياس.
o نفايات (عدد1) : سن الفيل.
o مختلف (عدد1) : خيمة للنازحين السوريين في تل سرحون/برالياس.

– نقل وإسعاف (عدد30) :
o حوادث (عدد23): شارع مار الياس/بيروت(*2) – الرويس – الغبيري – برج حمود (*3)- العقيبة – سهيلة – الحدث – عمشيت – أرض جلول – الشيّاح – مزرعة يشوع – حي ماضي – الحمرا – الروضة – غادير – الصنائع – العاملية – ريفون – قصقص – برج البراجنة.

o حوادث سير (عدد6) : الرحاب ونقل جريح الى المستشفى – البص ونقل جريحتين إلى المستشفى – البص ونقل جريح الى المستشفى – ابلح ونقل جريحة الى المستشفى – ميرنا الشالوحي ونقل مصاب إلى المستشفى – تقاطع الإتحاد ونقل مصاب إلى المستشفى.

o نقل جثث (عدد1) : من انطلياس الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد12) :
فتح باب منزل في الزلقا وإنقاذ مواطنين محتجحزين في الداخل.
o تداعيات المنخفض الجوي القطبي (عدد 11):
– جرف ثلوج وفتح طرقات مقفلة بسبب الجليد (عدد7):
(م.جبل لبنان) (عدد5): (كفرسلوان – ترشيش) (*2)- قرطبا – عنايا – كفردبيان.
(م. لبنان الشمالي) (عدد 2) : إهدن – زغرتا.
– سحب آليات (سيارات/شاحنات/حافلات) وإنقاذ مواطنين محاصرين بداخلها (عدد4):
(م.جبل لبنان) (عدد 3): (كفرسلوان – ترشيش) – شحتول – الزعرور.
(م. لبنان الشمالي) (عدد 1) : اهدن.

– حماية مدنية (عدد1) : احتفال شعبي في المختارة.

– خدمات عامة (عدد2) : الهرمل – عين الرمانة.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 73 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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