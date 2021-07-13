السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 82 مهمة خلال 24 ساعة

13 - يوليو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد59) :

* أحراج (عدد1) :

(م. لبنان الشمالي)(عدد1): كفيفان.

* أعشاب (عدد41):

(م.جبل لبنان) (عدد10): صربا – الدكوانة – جعيتا – ساحل علما – عين الجديدة – برج حمود – الحدت – الشويفات – أدما – ضبية.
(م. لبنان الشمالي) (عدد9) : القبة/طرابلس – مجدليا – ابي سمرا – المدفون – بخعون.
واشجار في فغال.
ونفايات : ضهر العين – بدنايل.
وقطع سيارات مستعملة في سقي طرابلس.

(م.عكار) (عدد4) : القبيات – القليعات.
وأشجار: القبيات – القموعة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد5) : السكسكية – العباسية – البيسارية – الصرفند صيدا.

(م. النبطية) (عدد4) : سوق الخان/حاصبيا – دير الزهراني.
وأشجار : تبنبن – الخلوات.

(م.البقاع) (عدد5): ضهور زحلة – سهل المرج – سهل عميق – حزرتا – حوش الأمراء.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد4): بوداي – الهرمل – سرعين.
واشجار في دورس.

* منازل (عدد2) : مجدل عنجر – صريفا.
* سيارات (عدد3) : أيطو – ميفدون – العباسية.
* كهرباء (عدد3): الرويس – قرنة شهوان – صربا.
* مؤسسات (عدد1) : داخل مستودع في البربير من مبنى سكني وإخلاءه من السكان.
* نفايات (عدد1) : مستوعب في كركاس/راس بيروت.
* إطارات (عدد1) : طريق المطار.
* مختلف (عدد6) : حصيد : مجدل عنجر ، التل الأخضر ، قب الياس – قمح : طاريا ، عنجر – داخل مخيم للنازحين السوريين في بريتال.
– نقل وإسعاف (عدد18) :
* حوادث (عدد14): المريجة – برج البراجنة – الأـشرفية – حارة حريك(2) – الحمرا(2) – زحلة – الكولا – الملا – حي البرجاوي – المطار – البربير – بيت شاما.
* حوادث سير (عدد3): المعشوق ونقل جريح الى المستشفى – الحوش ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام البرغلية/صور ونقل جريح الى المستشفى.
* نقل جثث (عدد1) : إنتشال جثة مواطن غرق في نهر بعقلين.

– إغاثة و إنقاذ (عدد1) : إنقاذ 6 هرر إحتجزوا داخل قسطل في الفرزل.

– خدمات عامة (عدد4) : سوق الغرب – عمشيت – برج حمود – سحمر.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 82 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ب”ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رامي فنج
    رامي فنج: "السيادية والسلاح" من ثوابتنا الاساسية.. وليس لدينا حتى اليوم اسم لرئاسة الجمهورية
    الجيش اللبناني
    دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من الجانب السوري
    نعمة أفرام
    نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!