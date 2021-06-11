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الدفاع المدني: 95 مهمة خلال 24 ساعة

11 - يونيو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت عناصر من الدفاع المدني خلال الساعات الـ 24 ساعة الاخيرة من تنفيذ مهمات انقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 81):

* أعشاب (عدد 73):
(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد25): قبرشمول – حراجل – راس المتن – بطلون – صوفر – كلش(جبيل) – بحمدون – بسابا – حصروت – خلدة – ضهور الشويفات – زاروت – برج البراجنة – جون – ضبية – الجية – علمان.
وأشجار : الشويفات – الكوكودي – مزرعة الشوف – غريفة – سوق الغرب – راس
الحرف – مرستي.
ونفايات في الدورة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد8): اجدبرا – البداوي – جبل البداوي – البترون – صورات – علما.
وأشجار في داريا(زغرتا).
وإطارات في التبانة.

(م. عكار) (عدد2): ببنين.
وأشجار في كروم عرب.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد4): برج رحال – جويا – الصرفند – العباسية.

(م. النبطية) (عدد16): ميس الجبل (2)- عيتا الجبل – الزرارية – عدشيت – كفررمان – دير الزهراني – زفتا – بليدا – الخيام – رميش – خربة سلم – المصيلح.
وأشجار في الغندورية – ميس الجبل.
وقمح في مجدل سلم.

(م. البقاع) (عدد12) : أبلح – الكرك(2) – حوش الأمراء – المدينة الصناعية/زحلة(2) – النبي أيلا – الفرزل- قب الياس – جديتا.
وأشجار في عنجر.
ونفايات في المصنع.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد5): واشجار حرجية في : طليا – بوداي – العقيدية – بدنايل – بريتال.

* منازل (عدد2) : الأوزاعي – حارة الراسية/زحلة وإنقاذ مصابة من داخل الشقة ونقلها الى المستشفى.
* سيارات (عدد2) : تلال عين سعادة – الهرمل.
* مؤسسات(عدد1) : داخل معمل للألومينيوم في المدينة الصناعية/زحلة.
* كهرباء (عدد2): غرفة كهرباء في بصاليم وأخرى في رمحالا.
* مختلف (عدد1) : قمح في جب جنين.

– نقل وإسعاف (عدد 13) :
* حوادث (عدد12): الغبيري(2) – الحدت(2) – نهر ابراهيم – برج حمود – عرمون – الكولا – السبتية – كفرشيما – الحمرا – الملا.
* حوادث سير (عدد1): العقيدية ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ هرّة من داخل منور في سهيلة.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 مهمة.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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