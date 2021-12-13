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الدفاع المدني: 99 مهمة خلال 72 ساعة

13 - ديسمبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد47):

* أعشاب (عدد 25):
(م.جبل لبنان) (عدد8): عين داره – راس المتن – بعبدات – المتين – الشبانية – فقرا – الغابون.
واشجار في: المغيري.
(م. لبنان الشمالي) (عدد4): جبل تربل – عين التينة/الضنية – المنية – وادي حنوش.
(م.عكار)(عدد8) : بيت الحاج – العريضة – الحيصة – عيدمون – العبودية – حرار – تل أندي.
وأشجار في: قبعيت.
(م.البقاع)(عدد2) : الفرزل – ضهور زحلة.
(م.النبطية)(عدد3) : برج قلاويه – حاصبيا.
واشجار في: جرجوع.

* منازل(عدد 5) : رياق – بتعبورة/الكورة – ايعات – سحمر – كفررمان.
* سيارات (عدد5): البترون (*2)- مونو/الأشرفية – بيك اب في عين بعال – الباشورة.
* مؤسسات (عدد4): داخل مخزن في مخيّم اللاجئين الفلسطينيين في البرج الشمالي – محل لبيع الحلويات في مزيارة – غرفة ومكتب داخل محطة لتوزيع المحروقات في الحصون – محل في القليلة.
* كهرباء (عدد3): لوحة فواصم في الكولا – عمود في بر الياس – الصيفي.
* نفايات (عدد1): سد البوشرية.
* مختلف (عدد4): اطارات في كفردبيان – مشغلات اجهزة تدفئة على سطح مبنى سكني في الجديدة – اكوام من الثياب المستعملة والاحذية في سوق الاحد/طرابلس – بورة في الكولا.

– نقل وإسعاف (عدد46):
* حوادث (عدد38): غبالة – أبلح (*3)- الفرزل (*3)- سوق البترون – كفيفان – برج حمود – الرابية – شارع مار الياس (*2) – راس النبع – غادير – حراجل – جعيتا – حصرايل – قريطم (*2) – وسط بيروت – برج أبي حيدر – الغبيري – العمروسية – كفرشيما – بصاليم – طبرجا – التحويطة – الزلقا – الجناح – برج البراجنة – الصفرا – بدارو – أوتوستراد السيد هادي – تحويطة الغدير – الأشرفية- الجديدة – سليم سلام.

* حوادث سير (عدد6): حارة حريك ونقل مصاب إلى المستشفى – اوتوستراد جبيل ونقل مصاب إلى المستشفى – اوتوستراد شكا وإنقاذ مصاب من داخل سيارته ونقله إلى المستشفى – البص ونقل مصاب إلى المستشفى – طريق عام الثكنة في صور ونقل جريحين إلى المستشفى – الاوزاعي ونقل جريح إلى المستشفى.

* نقل جثث (عدد2): نقل جثتين من شاطئ بيروت الى مستشفى بيروت الحكومي – انتشال جثة رجل سوري الجنسية قضى جراء سقوطه داخل بئر لتجميع المياه في منيارة/عكار ونقلها الى مستشفى حلبا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ (عدد3): انقاذ امرأة من داخل شقتها في طريق الجديدة ونقلها الى المستشفى – نقل عامل أصيب إثر حادث عمل في المساكن الشعبية إلى المستشفى – فتح باب منزل في بلاط.

– حماية مدنية (عدد2): الساحة العامة في كفيفان إثر تسرب مادة المازوت – أنطلياس.

– خدمات عامة (عدد1): كفرمشكي.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 99 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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