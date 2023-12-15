الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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الدكاش: باسيل يستهدف الجيش لحسابات صغيرة وضيّقة

منذ دقيقة واحدة
شوقي الدكاش

شوقي الدكاش

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أكد النائب شوقي الدكاش أن “التحديات والتهديدات التي تواجه لبنان في ظل الأزمات الاقتصادية وخطر الحرب والهجرة”. وأعرب عن قلقه “إزاء الفراغ القادم”، وأكد “أهمية الصمود والمواجهة في وجه هذه التحديات”، وقال: “نحن أخدنا قرار الصمود والمواجهة. لقاؤنا اليوم تأكيد على قرارنا. قرارنا أن نبقى هنا متمسّكين بهذه الأرض. الأرض ليست تفصيلاً عندنا. هي هويتنا وتاريخنا ومستقبلنا. أين ما كنّا في العالم، ومهما تأقلمنا واندمجنا، تبقى جذورنا تشدنا إلى هنا”. وأشار إلى “استمرار القوات في مواجهة التحدّيات بأساليب وأسلحة متنوّعة، مع التركيز على مواجهة الفراغ برئاسة الجمهورية ومنع تسلله إلى قيادة الجيش”.

ختم: “يحزنني كثيراً ان يكون هناك فريق مسيحي خلق كل حيثيته من خلال منطق الحفاظ على الدولة والجيش والمؤسسات، وهو مَن يضرب الدولة والجيش والمؤسسات. نعم، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يستهدف الجيش لحسابات صغيرة وضيّقة ومصلحية، في زمن وجودنا كدولة وكشعب مهدد. وهو نفسه يُقدّم الغطاء مرة جديدة لـ”الحزب” بمعركة الإسناد، كما أسماها، لحرب غزة”.

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