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الدكاش بعد زيارة الراعي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير

منذ 15 دقيقة
البطريرك الراعي والنائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي

البطريرك الراعي والنائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي

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زار عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي الصرح البطريركي في بكركي، موفدين من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والتقيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وأشار الدكاش بعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعة، الى أن “البحث تناول التطورات الأخيرة سواء ما يحصل في الجنوب أو التصريحات الخطيرة التي تهدد لبنان. وقد كانت المواقف متطابقة مع صاحب الغبطة، وقد وضعناه في أجواء المعلومات والاتصالات المتوافرة لدينا”.

أضاف الدكاش: “لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير”، مشدداً على “وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وان التواصل بين بكركي والقوات قائم ومتواصل من أجل خلاص البلد مما هو فيه” ورداً على سؤال حول التخوف من تطور الأمور نحو الأسوأ قال:”جميع اللبنانيين متخوفين، لكننا نحن أصحاب أمل رجاء ونحن متأكدون أن لبنان باقِ ولن يزول رغم الصعوبات”.

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