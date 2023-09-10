الدكاش: تحالف الميليشيا والفساد يُهيمن على الدولة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أنّ “تحالف الميليشيا والفساد يهيمن على الدولة ويتسبب بانهيار المؤسسات وإفقار الناس”، مؤكدًا أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية ليس تفصيلًا صغيرًا في حياتنا الوطنية. هو خطوة على طريق إفراغ كل مؤسسات الدولة. رئاسة الجمهورية فارغة. حاكمية مصرف لبنان بالإنابة. ويُحكى عن استمرار الفراغ حتى شهر كانون الثاني، موعد انتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون، ليصل الفراغ إلى قيادة الجيش أيضًا. وليكونوا بذلك قد أمسكوا بكل مفاصل البلد من السياسة إلى المال والامن. لكنهم لا يعرفون تاريخنا، نحن أبناء هذه الأرض والكنيسة ولبنان. نحن شعب لا نستسلم”.

كلام الدكاش جاء في عشاء في العقيبة، حيث ذكّر بأن “بكركي والبطريرك الراعي تحديدًا، هو الذي رفع اللاءات التسعة وقال: لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني. لا تسكتوا عن الفساد وتعدد الولاءات وعن فوضى التحقيق في جريمة المرفأ. لا تسكتوا عن سجن الأبرياء ولا عن التوطين الفلسطيني ودمج النازحين ولا عن مصادرة القرار الوطني ولا عن الانقلاب على الدولة والنظام، ولا عن سلب أموالكم وتسييس القضاء وعن عدم إجراء الاصلاحات. ولا تسكتوا عن نسيان الشهداء”، مشددًا على أن “هذا موقف البطريرك الذي يتمسك اليوم وكل يوم بتطبيق الدستور والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وستبقى عائلتنا وفية لخط بكركي التاريخي ولتضحيات كل آباء الكنيسة”.