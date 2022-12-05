الدكاش: جلسات انتخاب الرئيس تشبه المسرحية

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أن مسألة تأمين النصاب للجلسة الحكومية موضوع يتعلق برئيس الحكومة والوزراء وهو أمر مؤسف ويؤدي إلى مزيد من الانقسام في وقت لم يتبق أي أمن سياسي.

وقال الدكاش في حديث إذاعي إن “جلسات انتخاب الرئيس أصبحت أشبه بمسرحية وكثرٌ ينتظرون تسويةً ما ونحن نخجل من الطريقة التي يقاربون بها هذا الملف”.

وأضاف: “مصرّون على تطبيق الدستور بحذافيره ومصرّون على انتخاب رئيس للجمهورية”. وأشار إلى ان مصلحة المسيحيين أن يكون الجميع على توافق وأن يكون التعاطي جدّياً مع الجميع.

وشدد الدكاش على أن المعارضة ليست مشرذمة وفي مكان ما هناك رؤية واضحة في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية والأفرقاء عليهم تحمّل المسؤولية ونحن ندعوهم دائماً لرصّ الصفوف لانتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت إلى أن كلمة السر تأتي من الداخل من خلال اتفاقنا جميعاً كمعارضة وإيصال رئيس سيادي يجسّد قناعة اللبنانيين لإعادة الثقة في هذا البلد ونحن لا نريد إقفال القنوات مع أحد.

واعتبر أن مستوى الوفاق الوطني هو لبنان أولاً ولن تمرّ الأمور كما يشاء البعض.

وأوضح أنه في موضوع ترشيح قائد الجيش جوزف عون، كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واضحاً، ونحن إلى جانب كل من يعيد ثقة العالم بلبنان.

وقال: “جديون في انتخاب رئيس للجمهورية ونحاول أن يكون حضورنا وازناً لإيصال معوّض لسدّة الرئاسة”. وشدد الدكاش على أن مصلحة الناس أولوية لدينا ولكن أولوية الأولويات هي انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد أن “جعجع لا يمكن أن يفرّط برأي اللبنانيين والقواتيين ونحن لا نتخذ أي قرار إلا من خلال مصلحة الناس والبلاد”.