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الدكاش: ردّ باسيل "مُعيب".. وبكركي فوق الحسابات الصغيرة

منذ 6 دقائق
شوقي الدكاش

شوقي الدكاش

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لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “البطريرك قال كيف رفضتم الإجتماع لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهورية، واستمريتم في الفراغ الرئاسي، واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديموقراطي، هو إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا”.

وتابع الدكاش: “لا كلام يضاف على ما قاله البطريرك بشارة الراعي. وإذا كانت القوات اعتادت ردود باسيل المصلحيّة وحساباته الضيقة، فمعيب ردّه على ما أسماه المرجعيات. بكركي فوق الحسابات الصغيرة”.

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