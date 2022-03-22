الدكاش: زيارة الراعي الى الأزهر تدفع بعضهم الى مزيد من الجنون

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب شوقي الدكاش على “تويتر”، قائلا: “زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى مصر، والازهر تحديدا، تقول إن الكنيسة المارونية كانت وستبقى رائدة الحوار والانفتاح واحترام التنوع في المنطقة”.

وتابع: “هذا يدفع بعضهم الى مزيد من الجنون لانها نقيض لهم”.

زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى مصر، والازهر تحديدا، تقول ان الكنيسة المارونية كانت وستبقى رائدة الحوار والانفتاح واحترام التنوع في المنطقة. وهذا يدفع بعضهم الى مزيد من الجنون لانها نقيض لهم.#شوقي_الدكاش #نحنا_بدنا #نحنا_فينا #القوات_اللبنانية

#وحدا_بكركي_بتحكي_صح — Chawki Daccache (@chaoukidaccache) March 22, 2022

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وصل الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها أمين عام جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.