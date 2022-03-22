الثلاثاء 19 شعبان 1443 ﻫ - 22 مارس 2022 |
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الدكاش: زيارة الراعي الى الأزهر تدفع بعضهم الى مزيد من الجنون

منذ 38 دقيقة
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غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب شوقي الدكاش على “تويتر”، قائلا: “زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى مصر، والازهر تحديدا، تقول إن الكنيسة المارونية كانت وستبقى رائدة الحوار والانفتاح واحترام التنوع في المنطقة”.

وتابع: “هذا يدفع بعضهم الى مزيد من الجنون لانها نقيض لهم”.

 

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وصل الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها أمين عام جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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