الدكاش: لرفض تأجير أو تشغيل أي شخص لا يستوفي شروط الإقامة القانونية

زار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش.

وأشار الدكاش في بيان، إلى أنه بحث مع “حبيش في كيفية المساهمة في إيجاد حلول لموضوع اللجوء السوري في كسروان والفتوح”، وقال: “لقد أطلعني على الجهود التي تقوم بها بلديات المنطقة في هذا المجال، وتتفاوت بين بلدية وأخرى. إلا أن الأهم أن جميع المعنيين واعون لمخاطر هذا اللجوء، ويحاولون تنظيم أوضاع اللاجئين سواء من خلال التسجيل في البلدية أو سواها من الاجراءات”.

وأضاف: “توافقنا على وجوب أن تضاعف البلديات جهودها في هذا المجال وأن يتم التعاون معها من قبل كل الجهات والأجهزة الأمنية، وخصوصا المواطنين”.

وتابع: “أناشد أهالي كسروان والفتوح وكل الأصدقاء والرفاق المساهمة، كل من موقعه، في الحد من فوضى اللجوء برفض تأجير أو تشغيل أي شخص لا يستوفي شروط الإقامة القانونية، وأن نتعاون جميعا، بعيدا من أي حساسيات سياسية وتحت سقف القانون، للحد من التأثير السلبي المتنامي لحجم اللجوء على لبنان، وعلى مناطقنا تحديدا”.

وختم: “أبديت للشيخ جوان كل الاستعداد للتعاون والمساعدة في أي مجال ممكن للتخفيف من عبء هذه الأزمة والمساعدة على إيجاد ضوابط وحلول لها”.