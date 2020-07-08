الدكاش: لماذا يمنع نصرالله زراعة الارض في لاسا؟

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أننا “كنا مع إخواننا الشيعة في كسروان وجبيل على اتم وفاق فما الذي تغير اليوم؟”.

وأضاف، “أثبت شبابنا وعيًا كبيرًا ولم يكن يصعب عليهم الرد على الاعتداء، لكننا استطعنا أن نضبطهم بعد ان تعرض اهلهم واصدقاءهم للضرب والكلام البذيء”.

وسأل، في مداخلة تلفزيونية “بالأمس دعا أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله الى العودة للزراعة فهل يمكن ان اسأله لماذا يمنع زراعة الارض في لاسا.

وتابع، “قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة للبت بالخلاف في لاسا مخالف للقانون ومبدأ فصل السلطات واحترام القرارات القضائية”.

وقال، “لو شاء حزب الله لمنع الاعتداءات التي حصلت في لاسا”.

وتعرض عدد من أبناء منطقة لاسا قضاء جبيل للاعتداء عندما بادروا إلى تسلم منطقة زراعية ضمن مشروع خيري قامت به الأبرشية ​البطريركية المارونية​ وجمعية “ارضنا” لمواجهة الضائقة المالية.

وعلم أن “الإشكال وقع بين عناصر مسلحة من حزب الله وأبناء البلدة الذين قرروا الاستفادة من أراضٍ زراعية لزراعتها إلّا أن العناصر تلك لم يعجبها الوضع وقررت منع الأهالي من حرث الأرض والاستفادة منها”.

وأعرب الدكاش من دار مطرانية جونية، عن أسفه ان “يتعرض أهلنا إلى التهديد والاعتداء بالضرب في لاسا”.

وقال الدكاش، “اخترت ارضاً في لاسا أستثمرها منذ أكثر من 20 عاماً وأراد صاحب السيادة (البطريرك الماروني بشارة الراعي) تقسيمها على 50 عائلة لزرعها لموسم واحد”، لافتا الى انه “من منطلق حرصنا على إرث لاسا اتفقنا أن نخصص لأبناء لاسا 20 في المئة من المشروع ورغم ذلك تم التعرض للمواطنين”.