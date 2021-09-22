الدكاش والحواط لوزير الزراعة: أنقذوا موسم التفاح

زار النائبان في “تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش وزياد الحواط وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في حضور المدير عام لوزارة الزراعة لويس لحود، استكمالا للقائهما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجة قضية تصريف إنتاج التفاح وتخزينه.

وأفاد بيان للنائبين الحواط والدكاش أنهما “طلبا منه إنقاذ موسم التفاح من خلال سلسلة إجراءات سريعة تحمي المزارعين، وبحثا معه بوجوب الإسراع في تأمين المازوت بأسعار مدعومة للبرادات وإقرار آلية للتنفيذ في أسرع وقت ليتمكن المزارعون من الاستفادة من هذا الدعم”.

وشددا على “ضرورة التعاون بين وزارات الزراعة والاقتصاد والطاقة والصناعة للاشراف على إيصال المازوت المدعوم إلى مستحقيه، خصوصا صغار المزارعين، ومتابعة حسن سير الأمور”.

ولفت البيان إلى أن “الوزير الحاج حسن أعلم النائبين الدكاش وحواط بزيارات سريعة سيبدأها مع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود للدول الصديقة المستوردة تاريخيا لتفاح لبنان لتسهيل دخول التفاح اللبناني اليها، لا سيما مصر والأردن والإمارات، والعراق لمتابعة اتفاقية النفط مقابل السلع والخدمات، لتشمل التفاح والحمضيات والكرمة والموز. واكد الوزير الحاج حسن حرصه على متابعة الموضوع لتأمين كل مستلزمات تصريف وتخزين انتاج التفاح، مؤكدا الوصول إلى نتائج ايجابية في القريب العاجل”.

وعرض الحواط والدكاش “التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في لبنان عموما، ومنه قطاع الكرمة وما يمكن القيام به لدعم المزارعين وتسهيل تسويق منتوجاتهم”.