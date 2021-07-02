الدكتور أبيض: الاستهتار وفتح البلد والمطار “على الآخر” سيسبب لنا مشاكل كبيرة

أكد مدير عام ​مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور ​فراس أبيض​، أن “أرقام الإصابات التي نراها لم تكن مطمئنة كثيرا، ففي مستشفى بيروت الحكومي، نسبة الفحوصات الموجبة باتت ترتفع، ونتمنى ألا يكون هناك موجة جديدة، ولكن يجب أن نأخذ حذرنا، بمعنى أن يتم اتخاذ اجراءات لحماية المواطن، ومن الممكن ان يكون هناك حاجة لنتشدد قليلا بالإجراءات في الأماكن العامة”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت الابيض إلى ان “اللقاح وحده لا يكفي، ويجب أن ننتبه لإجراءات السلامة، وهذا نراه في الكثير من البلدان التي سجلت نسبة تلقيح أعلى من ​لبنان​، حيث باتت تشدد على ضبط الإجراءات وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة”.

وأضاف، “نحن حين نرى أرقام الإصابات بدأت بالازدياد، يجب أن نضبط وتكون الأولوية لصحة المواطن. نحن لا ندعو لإيقاف العجلة الاقتصادية في البلد، ولكن الاستهتار وفتح البلد والمطار “على الآخر”، ممكن ان يسبب لنا مشاكل كبيرة بوجود متحور ​دلتا​”.