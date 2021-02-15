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الدكتور أبيض: تم اليوم تلقيح 400 طبيب وممرض وعامل بالمستشفى والأمور جيدة

منذ ساعتين
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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أشار رئيس ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​، الى أن “الأمور تسير بشكل جيد وذلك بعد انقشاء اليوم الثاني من عملية التلقيح، الذي تطبق بالأغلب اليوم على الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى”.

وأعلن عن أن “400 طبيب وممرض وعامل أخذوا ​اللقاح​ اليوم والأمور جيدة حتى الساعة ولا عراقيل، وحتى الآن أغلب من سجل طلبا للحصول على اللقاح أخذه، وأي غياب نتصل بالشخص أو بغيره من المسجلين لأخذ اللقاح لأنه إن تحضر له فترة حياة معينة وإن لم يستعمل يفقد صلاحيته”.

وعن العوارض، أكد الأبيض أن “من تلقى الأمس واليوم لا عوارض عليه تذكر، فقط بعض الحساسية الخفيفة وشخص تعرض لحرارة وكلها نعتبرها عوارض بسيطة جدا”.

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