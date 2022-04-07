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الدكتور أبيض طلب من وزير الإعلام الاستمرار بمنع الاعلان والترويج لمنتجات التبغ كافة

منذ 43 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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وجه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض كتابا الى وزير الاعلام، أكد فيه “استمرار منع الاعلان والترويج لمنتجات التبغ كافة بكل صوره وأشكاله ووسائله، تطبيقا للقانون “174”، وكذلك منع الدعاية والرعاية بكل صورها واشكالها ووسائلها لمنتجات التبغ مع منع انشطة الرعاية المجتمعية المشتركة لشركات التبغ كافة، على ان يشمل المنع:

– كل أنشطة الرعاية والدعاية والترويج والاعلان بكل صورها واشكالها المباشرة وغير المباشرة بالوسائل الموجودة الان او أي وسائل تستحدث في المستقبل.

– يشمل منع الرعاية والداعية والترويج والاعلان لمنتجات التبغ كافة وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة بما فيها الصحف والشبكة العنكبوتية.

– يشمل منع الاعلان والرعاية والدعاية والترويج كل منتجات التبغ بكل صورها واشكالها وانواعها.

– يشمل المنع كل انشطة الرعاية والدعاية والترويج والاعلان العابرة للحدود وفي كافة نقاط البيع.

– يشمل المنع كل منتجات التبغ بما في ذلك منتجات التبغ المسخن غير المشغل والمنتجات الشبيهة بالتبغ كمنتجات النيكوتين الالكترونية بكل صورها وبكل اجزائها.

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