الدكتور “أبيض”: عدد إصابات كورونا التي سُجلت اليوم عالية بشكل مقلق

أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ ​فراس الأبيض​ إلى أنه “مقارنةً مع إحصاءات يوم الأحد الماضي في 18 تشرين الأول، فإن أعداد إصابات ​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” المسجلة اليوم قد تبدو عالية بشكل مقلق (1400 إصابة مقارنة بـ 1001)”، منوهاً بأن “عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ 24 الأخيرة أيضاً أعلى مما كانت عليه يوم الأحد الماضي (11,189 مقابل 9,157 فحصاً)”.

وشدد الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن “التزايد في عدد الحالات هو بسبب إجراء المزيد من الفحوصات”، مؤكداً أنه “من المهم أن نعلم أن عدد الحالات اليومية يختلف خلال الأسبوع، فهو يتراجع عادةً يومي الأحد والإثنين”. وشدد على أنه “يجب أن نقارن مع اليوم نفسه في الأسبوع المنصرم لنتمكن من فهم الحالة الحالية، والتنبؤ بمسارنا المستقبلي”.

يشار إلى أن التقريري اليوميل​وزارة الصحة العامة​ أعلن عن تسجيل 1400 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 71390 حالة، بالإضافة الى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات الى 565.

وأوضحت الوزارة أنّه تمّ تسجيل 1400 حالة إصابة بين المقيمين دون تسجيل أي حالة بين الوافدين، وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 716، من بينها 247 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 34803.

يشار إلى أنه ونتيجة لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدات اللبنانية، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي قرارا جديدا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها.