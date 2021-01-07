الدكتور أبيض: نحتاج إلى استراتيجية واضحة لعزل العدوى أو سندخل في إغلاق عام متكرر

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر”: “هل سينقذنا اللقاح الذي سيصل في شباط؟ من المهم أن نضع في عين الاعتبار أن ما سينقذنا ويسمح لنا باستئناف حياتنا الطبيعية، بما في ذلك النشاط الاقتصادي، هو المناعة التي سيتم الحصول عليها بعد تلقي اللقاح. من المهم القيام بالعديد من الخطوات الأساسية:

لتلقي اللقاح، يجب أن تقتنع الغالبية أنه آمن. سيتطلب ذلك حملات توعية، تشمل تفنيد مزاعم مدعي الخبرة في علم اللقاح، ومناهضي التطعيم بشكل عام، واصحاب نظريات المؤامرة، والباحثين عن الشهرة في وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي.

من الاكيد أن العامل الاساسي للنجاح سيكون الثقة. لا يتم اكتساب الثقة بسهولة. وحدها استراتيجية شفافة قائمة على التوزيع العادل للقاح ستحقق هذا الهدف. وسيكون الوصول السهل والسريع إلى التطعيم أيضًا مفتاح النجاح.

ستكون هناك حاجة لجهود لوجستية ضخمة لتوزيع اللقاح بسرعة. سوف يؤدي التأخير في التطعيم الشامل إلى تأخير في الحصول على المناعة. هذا يعني أن المزيد من الاشخاص سيظلون عرضة لخطر الإصابة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من التأخير في استئناف النشاط الاقتصادي.

التطعيم الذي تقدمه وزارة الصحة مجاني. وسيكون اللقاح أيضًا متاحًا للشراء من الصيدليات الخاصة. إذا تأخر توزيع اللقاح المجاني، فسيظل قسم من السكان المعوزين معرضين لخطر العدوى، ويصبحون خزانا للفيروس، مما يعرقل عملية السيطرة على الوباء. باختصار، سيستغرق التطعيم وقتًا وجهدًا قبل تحقيق النتيجة المرجوة. سوف يستغرق الامر شهورا. من الان وحتى ذلك الوقت، نحتاج إلى استراتيجية واضحة لعزل العدوى وإبقائها تحت السيطرة. خلاف ذلك، سوف ندخل ونخرج من عمليات الإغلاق العام بشكل متكرر”.