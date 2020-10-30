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الدكتور أبيض يحذر: الوضع ليس على ما يرام.. غالبية الوفيات لمرضى في منتصف العمر

منذ 39 دقيقة
ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا في لبنان

ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا في لبنان

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تطرق مدير مستشفى الحريري الحكومي فراس الابيض الى وضع فيروس كورونا في لبنان من خلال تغريدات على حسابه على “تويتر”.

وقال الأبيض:”استعادت ارقام الكورونا في لبنان الوتيرة السابقة في الارتفاع مسجلة ارقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، وارتفعت كذلك نسبة الفحوصات الموجبة.”

وأضاف:” من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة.”

وتابع:” اي زيادة في اعداد مرضى الكورونا ستليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة. غالبية اقسام الكورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد.”

وقال:” في مستشفانا، مشروع توسعة قسم الكورونا في مراحله الاخيرة، وسوف يضيف ٩ أسرّة عناية مركزة بالاضافة الى أسرّة عادية وقسم الولادة والاطفال الخدج. لكن من المهم التشديد على ان المعركة الحقيقية مع الكورونا هي في المجتمع لا في المستشفيات. لا بديل عن الالتزام باجراءات السلامة.”

 

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