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الدكتور أبيض ينشر صورة مفزعة لرئتَي طفلة صغيرة.. الهواء خارج الرئتين!

14 - مارس - 2021
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض ناشرا صورة CT Scan لرئتي طفلة في قسم الطوارئ.

وكتب أبيض في تغريدته:

“الفحص بالأشعة المقطعية لفتاة مريضة للغاية تبلغ من العمر عشر سنوات مصابة بـ Covid19 في قسم الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. الهواء خارج الرئتين وفي الصدر. جميع الأسرّة في غرفة الطوارئ مشغولة حاليًا”.

 

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