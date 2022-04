الدكتور أبيض ينشر صورة مفزعة لرئتَي طفلة صغيرة.. الهواء خارج الرئتين!

غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض ناشرا صورة CT Scan لرئتي طفلة في قسم الطوارئ.

وكتب أبيض في تغريدته:

“الفحص بالأشعة المقطعية لفتاة مريضة للغاية تبلغ من العمر عشر سنوات مصابة بـ Covid19 في قسم الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. الهواء خارج الرئتين وفي الصدر. جميع الأسرّة في غرفة الطوارئ مشغولة حاليًا”.

The CT scan of a very sick ten year old girl with #Covid19 in the Emergency Department at RHUH. Air outside the lungs, and in the chest. All beds in ER currently occupied. pic.twitter.com/T3b0Lfe1Xb

