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الدكتور أبيض: "40% من كوادرنا الطبية أصبحت خارج لبنان"!!

31 - يناير - 2022
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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حذر وزير الصحة ​فراس أبيض​، من أن اللبنانيين يمرون بوقت صعب، خاصة عندما نرى الكثير من المرضى الذين يحتاجون الى المساعدات، كما أمل من خلال ​الموازنة​ أن تتمكّن وزارة الصحة أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

وأعلن أبيض في حديث تلفزيوني أننا “وجهنا إنذارات للمستشفيات التي تعالج المرضى مقابل تكاليف خيالية وبعضها يعاقب ماليا”، مشيرا الى أن “إمكانياتنا كوزارة للصحة لم تعد كبيرة كما كانت سابقا، والسؤال الأبرز اليوم هو: ما الذي يجب ان نغيره في النظام الصحي لكي يتأقلم مع الازمة الكبيرة التي يمر بها ​لبنان​؟”.

وأوضح أن “​المريض​ يتحمّل اليوم 85% من الكلفة الصحية والإستشفائية وهذا الوضع لا يمكن الإستمرار به، وليست كل ​الادوية​ خاضعة لسعر صرف ​الدولار​ فأدوية مرضى ​السرطان​ و​الأمراض​ المستعصية مدعومة 100%”.

من جهة أخرى، أكد أن “التعرض للممارسين الصحيين أمر غير مقبول بتاتا فهم يواجهون الخطر من اجل المواطنين و40% من كوادرنا الطبية أصبحت خارج لبنان”.

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