الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت

علق النائب الدكتور ​عبدالرحمن البزري​ على ما يحصل في العالم من إصابات بفيروس “ماربورغ”، مشيرا الى أنه “فيروس قديم منذ عقود وهي جرثومة ضمن فيروسات الحميات النزفية لأنها تسبب النزيف والموت”.

وتابع: “لا علاج له حتى الآن ويعتقد أن الحلول الموجودة هي مساعدة ​المريض​ ب​التنفس​ ودعمه بالدم مما قد يساعد بإطالة عمره، والإصابات به خطرة ومميتة إذ أن نسبة الوفيات عالية جدا، وينتقل باللمس بالسوائل أو بجثة المريض المتوفي أو المشاركة بنفس الأدوات المنزلية”.

واعتبر أن “إمكانية الإنتقال غير سريعة والماربورغ لا ينتقل بالتنفس، والمرض الشديد لا يسمح للمريض بالإختلاط بالآخرين، ويجب حجر المرضى المصابين بهذا الفيروس أقله أسبوعين”.

واستغرب البزري الحديث عن أي عنوان مضمونه وجود الفيروس في ​لبنان​، مشيرا الى أنه “ليس صحيحا هذا الأمر، لكن بما أن الفيروس موجود ببعض الدول الإفريقية، من الضروري التنبه للفيروس وأستبعد تفشيه في لبنان وأدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر على كل الأحوال”.

وفي وقت سابق، أعلنت “​منظمة الصحة العالمية​” الأسبوع الماضي عن حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس “ماربورغ” في ​غانا​. ولفتت إلى أن “معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس “ماربورغ” تراوحت بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة”، موضحةً أن “النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات”.