الدكتور عيد عازار يتحدث عن شفاء 3 حالات كورونا في لبنان من خلال مزج دوائين!

أعلن طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم عيد عازار عن أول حالة شفاء لشخص مصاب بكورونا، مشيراً الى أن هناك 5 حالات يتناولون مزيجاً من دوائين

وهما: Chloroquine + Azithromycin والنتائج إيجابية.

وكتب عازار ان “المزج بين الدوائين يلعب دوراً اساسياً في شفاء المصاب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة حرجة، مشددا على ان “هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي”.

ونشر الطبيب اختباراً عبر موقعه الرسمي على فيسبوك، وقال إن 3 مرضى تمت معالجتهم من كورونا في أولى أيام الإصابة، أما الإثنين الآخرين فكانا في مرحلة متقدمة وقد تم نقلهما الى العناية المركزية وتوفيا بعد 72 ساعة من دخولهما المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.

ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.