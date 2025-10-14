الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
الدكتور مروان القطب مديرًا لكلية الحقوق في الفرع الخامس للجامعة اللبنانية

منذ 10 دقائق
الدكتور مروان محي الدين
أعلنت الجامعة اللبنانية عن تعيين الدكتور مروان محي الدين القطب مديرًا لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الخامس، اعتبارًا من 8 تشرين الأول 2025، بقرار صادر عن رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران.

وأشار البيان إلى أن الدكتور القطب حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة بيروت العربية، وقد سبق له إدارة الكلية بين عامي 2018 و2021، ما يمنحه خبرة واسعة في تطوير البرامج الأكاديمية والإدارية.

ويُعرف الدكتور القطب بمجموعة من المؤلفات والأبحاث المنشورة في مجالات القوانين المالية والضرائب والإدارة العامة وخصخصة المرافق العامة، ما يعكس اهتمامه بتطوير البحث العلمي وربطه بالممارسات العملية في لبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

