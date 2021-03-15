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الدولار إلى ارتفاع.. والشارع إلى مزيد من الغليان وقطع الطرقات

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 5:02 مساءً
قطع طرقات

قطع طرقات

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لا يزال دولار السوق السوداء يسجل صعوداً غير معروف المصير حتى الآن، وسط عجز السلطة الحاكمة عن وضع أي آلية عملية لبدء إجراءات إصلاحات اقتصادية في البلد.

وقد تجاوز الدولار اليوم في بعض المناطق اللبنانية عتبة الـ13000 ليرة، وعلى وقع ذلك بدأ محتجون على الوضع المعيشي والاقتصادي بقطع الطرقات في مختلف المناطق.

▪️الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت:

– تقاطع جامع الأمين وسط بيروت

– البربير باتجاه كورنيش المزرعة

▪️الجنوب:

أقفلت صباح اليوم بعض المحال التجارية في سوق صيدا التجارية ابوابها، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ13 الف ليرة لبنانية، ووضعت ملصقات صغيرة على جرارات ابواب المحال الخارجية كتبت عليها عبارة “مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار”، كما تم قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

▪️البقاع: شهدت أسواق مدينة بعلبك حركة سير خفيفة، وتراجعا في الحركة التجارية، فيما فضل بعض أصحاب المحلات الإقفال تجنباً للمزيد من الخسائر.  ، كما تم قطع السير على طريق عام المرج.

▪️الشمال:

– قطع السير عند مفرق وادي الجاموس حلبا

– وقطع محتجون يقطعون الطرقات الداخلية في طرابلس احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة وسط غياب تام للطبقة السياسية في الشمال عن المشهد الاقتصادي، واقتحم شبان مركز مؤسسة كهرباء لبنان في طرابلس مطلقين شعارات وهتافات ضد المؤسسة.

 

 

 

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