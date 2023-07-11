"الدولار الأسود" يتمسّك باستقراره!

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعد أن تراوح مساء أمس ما بين 91400 و91600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن ارتياحه “لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي من شأنه تدعيم القدرة الشرائية للبنانيين واستقرار الأسواق”، آملاً في بيان “استمرار المسار الانخفاضي للدولار في ظل تدفّق المغتربين والسياح إلى لبنان خلال موسم الصيف، حيث من المتوقّع أن يتمّ ضخ حوالى 3 مليارات دولار على الأقل في الأسواق اللبنانية”.