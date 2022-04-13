الدولار الأسود يحلّق… فكم بلغ؟

يواصل دولار السوق السوداء تحليقه، إذ تراوح صباح اليوم ما بين الـ25350 ليرة لبنانية للشراء و25300 ليرة لبنانية للبيع.

وبدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.

وفي نطاق الأسواق، لوحظ أن أسعار سندات لبنان الدولية شهدت ارتفاعاً قوياً وصريحاً في بورصة لوكسمبورج، وصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح والبالغ 10%، لتصل الأسعار إلى متوسط 13 سنتاً لكل دولار، بعدما هوت دون 10 سنتات سابقاً وبلغت نحو 18 سنتاً بالحد الأعلى خلال عام.

وكذلك ارتفع سعر الدولار على منصة صيرفة الثلاثاء إلى 22300 ليرة، وانخفض حجم التداول مقارنة بيوم الإثنين، من 64 مليوناً و500 ألف دولار إلى 55 مليون دولار.