الدولار الأسود يحلّق مجدداً… والسبب؟

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة ارتفاعاً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ27300 ليرة لبنانية للشراء، و27200 ليرة لبنانية للبيع.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 76 مليون دولار أميركي بمعدل 23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وكانت أوضحت معلومات صحفية أن سبب ارتفاع سعر الصرف، هو نقص العملة الخضراء.

فبحسب مصادر عاملة في المجال المالي والصرافة “مصرف لبنان، عاد الى “عادته القديمة” ورجع الى “لمّ الدولار” بسبب نقص العملة الصعبة لديه، ويعاني من ضغط هائل على احتياطي المصرف المركزي لاستيراد المحروقات والدواء والقمح.

كما هو مضطر لتأمين بين 50 و60 مليون دولار يومياً، لتغذية منصة صيرفة وانجاح التعاميم ولا سيما الـ158 و161 واستمرارها مرهون بإستمرار ضخ الدولار. وتكشف المصادر ان الصرافين يعانون بدورهم من شح العملة الخضراء والطلب اكثر من العرض، ويتردد في اوساطهم ان هناك صرافين كبار يشترون الدولار لمصلحة مصرف لبنان”.