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الدولار الأسود يواصل ارتفاعه… فكم بلغ؟

منذ 4 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ24100 ليرة لبنانية للشراء و24050 ليرة لبنانية للبيع.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس الأربعاء /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.

وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.

وتراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.

 

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