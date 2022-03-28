الدولار الأسود يواصل انخفاضه… فكم سجل؟

يواصل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين انخفاضه، إذ تراوح ما بين الـ24100 ليرة لبنانية للشراء و24050 ليرة لبنانية للبيع.

وشهدت أسعار الدولار في وقت سابق من هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في السوق السوداء في لبنان إذ وصل سعر الشراء إلى 30 ألف ليرة لكل دولار، في حين وصل سعر البيع إلى 30 ألفاً و100 ليرة لكل دولار، ليكسر الدولار حاجز الـ30 ألف ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد.

هذا وأعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا في حين احتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.