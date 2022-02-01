الدولار الأسود يواصل سقوطه المدوي.. فكم سجل صباح اليوم؟

يواصل دولار السوق السوداء سقوطه المدوي، إذ تراوح صباح اليوم الثلاثاء ما بين الـ20300 ليرة لبنانية للشراء و20200 ليرة لبنانية للبيع. قالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10083 خلال العام بأكمله. ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي. ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا الأسبوع الماضي، مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه “النخبة” بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي، إن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يٌعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.

وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.