"الدولار الأسود" يُحلّق مجددًا.. كم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأربعاء، تسعيرة تتراوح ما بين 47500 و47700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

بعد أن كان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 46850 و46950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

كان الملاحظ الارتفاع المفاجئ والمتسارع في سعر صرف الدولار على خلفية الانباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، وذلك بدءً من يوم غد الإثنين، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

هذا ومن المقرر أن يستمر العمل بـ “صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى أنّ مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتًا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.