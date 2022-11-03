الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار الجمركي مؤجّل.. البلاد غير مهيّأة!

منذ ساعتين
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

مع اقتراب موعد سير العمل بالموازنة التي من المفترض أن يؤازرها بند رفع الرسم الجمركي 10 أضعاف لتوفير الواردات لخزينة الدولة ومعها تسديد الرواتب للإدارات العامة التي رفعت، من دون التسبب بمزيد من التضخم، يسري الحديث في أوساط حكومية أن الدولار الجمركي لن يتغيّر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت صحيفة “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ القرار ببدء السير بدولار الـ15 ألف ليرة للجمارك، مع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.

أما السبب فيعود، وفق مصدر مطّلع، الى عدم إنجاز الترتيبات المالية المواكبة لها، في حين أن مصادر أخرى معنية أشارت الى ان السبب وراء التريّث والتمهّل هو “المناخ السلبي المخيّم على البلاد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة محروقات
    نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفي صلتها بأي تحرّك يوم غد
    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: الاتفاق على اسم الرئيس يكون بالتصويت والتشاور
    نصرالله وباسيل
    نصرالله يسعى إلى إيصال فرنجية وباسيل غير مقتنع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    مونديال قطر.. إليكم جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022
    نبيه بري
    نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"
    قصر بعبدا
    رئيس جديد للبنان قبل عيد الميلاد؟