الدولار بعد "رياض سلامة".. صعود أم هبوط؟

أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بيار الخوري بأن قيمة الدولار اليوم 50 ألف ليرة وأن كمية الدولار المعروضة خلال الصيف لا تشبه كمية الدولار التي كانت معروضة عند صعوده لل 150 ألف.

وأضاف: “اليوم لا عناصر طلب على الدولار لأن النقد في التدوال لا يتجاوز ل 83 ألف دولار، ومسيرة ارتفاع الدولار من 1500 الى اليوم كانت مؤسسة على 62 مليار دولار، وهذا ما خلق الطلب العنيف رغم احتجاز الودائع”.

وتابع الخوري: “كل شيء يؤسس على العرض والطلب ولكن من أين يأتي الطلب اذا لا وجود لليرة اللبنانية في الأسواق، فالعامل الوحيد الصافي في الليرة اللبنانية هو معاشات القطاع العام، وهي غير كافية لتغيير سعر الصرف”، فان تغيير سعر الصرف هو تهديد من “الزعران”.

وأضاف بأن طلعة الدولار الى ال 140 ألف هي طلعة اصطناعية وعند قدوم السياح وضخ الدولار في السوق منعوا الدولار من النزول وتسبيته على ال 90 ألف.

كما شدد الخوري على أن منصة صيرفة هي منصة تحويل أرزاق من فئات الى فئات أخرى من خلال ارتفاع سعر الصرف في المرحلة الأولى أو من خلال منع انخفاضه في المرحلة الثانية.

وأكد على أن السوق اليوم بامكانه أن يوازن نفسه، وعن كلام وزير المال “جبينا حاجتنا للانفاق” علق الخوري:”هذا الكلام غير سهل”

وقال: “هناك بوابة رزق كبيرة تدخل الى لبنان اسمها الاغتراب، ويجب الحفاظ عليها لمونة الشتاء لنتمكن أن نستمر”.

وختم الخوري قائلاً: مجبرون على وجود حل للقطاع العام الذي لازال راتبه بالليرة اللبناية لأنه القطاع الوحيد القادر على تسكير البلد بأكمله”.

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