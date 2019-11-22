أخبار لبنان

الدولار حطّم رقماً قياسياً.. هذه قيمته عند الصرافين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

على الرغم من محافظة الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره، حيث أقفل الأسبوع الفائت على سعر وسطي بقيمة 1507,50 ليرات لبنانية، سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في “السوق الموازية” رقماً قياسياً، أمس، إذ تجاوز عتبة الـ 2000 ليرة لكل دولار عند بعض الصرافين، بحسب ما أفادت صحيفة “الأخبار”.

المزيد من الأخبار

امتعاض في الشارع من خطاب عون: “جايي دورك جنرال”

خلاصة الحكم الباسيلي: عجز مؤسسة الكهرباء 40 مليار دولار

ثلاثة أخطاء استراتيجيّة لحزب الله

واشنطن تدعم مطالب اللبنانيين بحكومة تكنوقراط تستبعد حزب الله

وكتبت الصحيفة: “وسبق لسعر الصرف أن وصل إلى هذا الحد، عندما كانت المصارف مقفلة، ولم يكن مصرف لبنان يضخّ دولارات في السوق. لكنها المرة الأولى التي يبيع فيها صرافون في بيروت الدولار بأكثر من ألفَي ليرة، رغم أن أبواب المصارف مفتوحة، وإن كانت قد وضعت قيوداً على السحب والتحويل”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

واشنطن تدعم مطالب اللبنانيين بحكومة تكنوقراط تستبعد حزب الله

أخبار لبنان

كيف قوض “حزب الله” النظام المصرفي في لبنان لنجدة إيران؟

أخبار لبنان

الخارجية الاميريكية: نقف بفخر مع تظاهرات الشعب اللبناني ومستعدين لدعم حكومة جديدة…

أخبار لبنان

حتى أنتِ يا بطاطا !؟

أخبار لبنان

بعد إحراق “مجسم الثورة” من قبل شبيحة الظلام.. هذا ما سيحصل عند الخامسة

أخبار لبنان

من قام بإحراق “مجسّم الثورة”؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More