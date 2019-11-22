الدولار حطّم رقماً قياسياً.. هذه قيمته عند الصرافين

على الرغم من محافظة الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره، حيث أقفل الأسبوع الفائت على سعر وسطي بقيمة 1507,50 ليرات لبنانية، سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في “السوق الموازية” رقماً قياسياً، أمس، إذ تجاوز عتبة الـ 2000 ليرة لكل دولار عند بعض الصرافين، بحسب ما أفادت صحيفة “الأخبار”.

وكتبت الصحيفة: “وسبق لسعر الصرف أن وصل إلى هذا الحد، عندما كانت المصارف مقفلة، ولم يكن مصرف لبنان يضخّ دولارات في السوق. لكنها المرة الأولى التي يبيع فيها صرافون في بيروت الدولار بأكثر من ألفَي ليرة، رغم أن أبواب المصارف مفتوحة، وإن كانت قد وضعت قيوداً على السحب والتحويل”.