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الدولار على ارتفاعه.. كم بلغ اليوم؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - مارس - 2023 12:18 مساءً
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد، ما بين 109500 ليرة للشراء و110000 ليرة للمبيع.

وكان قد أقفل أمس السبت ما بين 109000 و109500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبالنسبة للارتفاع الجنوني للدولار، أشارَ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل، في حديث إلى “الأنباء” الالكترونية، إلى عدم تغيّر الوضع الاقتصادي منذ بداية السنة، وبذلك فالأمور على حالها، ورأى أن ارتفاع الدولار ليس تقنيًا، لكنّه يخضع لعوامل أخرى لها علاقة بالسوق الموازي، فمنذ بداية الأزمة في 2019 كان هناك شح في السيولة من جرّاء عدم تدفق رؤوس الأموال إلى المصارف، علماً أنَّ هذا السوق يحركه المضاربون، والتعاطي المالي غير المقونن كما الطلب على الدولار من خارج الحدود، سائلاً هل ما يجري هو ضغط سياسي لتغيير شيء ما، كالضغط على استقالة حاكم مصرف لبنان أو فرض رئيس جمهورية جديد؟

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